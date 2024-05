Mattinata di lavoro per la Roma, che a Trigoria continua a preparare la sfida contro il Genoa in programma domenica alle 20:45. Notizie incoraggianti per Daniele De Rossi, dato che Paulo Dybala ha svolto la seduta parzialmente in gruppo e dunque punta il match contro i rossoblu. Ancora out, invece, Leonardo Spinazzola.