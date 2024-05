Lukaku-Olimpico: l'ultimo bacio

[...] Romelu Lukaku saluterà i tifosi della Roma domenica sera contro il Genoa e probabilmente, se un giorno li rivedrà, sarà da avversario. Sta per concludersi il prestito cominciato a fine agosto e il Chelsea non vuole prolungarlo. [...] Per l'accesso alla Champions ci sarà da aspettare fino all'ultimo, ma il destino non è più nelle gambe della Roma. Parte dalla responsabilità è anche del belga, arrivato stremato a fine campionato per l'eccessivo utilizzo che ne è stato fatto per tutta la stagione. [...] Un totale di 20 gol segnati nel suo primo anno, 14 nell'era Mourinho e 6 in quella De Rossi. [...]

Ogni suo gol è costato alla Roma quasi 900mila euro. Calcolo a cui andrebbero aggiunti gli assist (4) e i 3817 minuti, perlopiù di qualità, che ha garantito. [...] Quello che però a volte viene trascurato è quanto i suoi gol siano stati decisivi. In Serie A hanno portato ben 10 punti in classifica. [...] Non solo, nel girone di Europa League grazie a lui la Roma ha guadagnato 7 punti. [...] Insomma, è il calciatore che ha inciso di più assieme a Dybala e destino vuole che entrambi potrebbero salutare in estate. Per Romelu, infatti, le possibilità di rimanere in giallorosso sono ridotte al lumicino, costa tanto, ha un ingaggio alto e ha 31 anni. Troppi per ipotizzare un investimento così oneroso da parte della famiglia Friedkin. [...]

(Il Messaggero)