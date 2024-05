Agente di Nandez: "Accordo con la Roma per tre anni". Due giornate di squalifica a Paredes

Dopo aver blindato il sesto posto in classifica grazie alla vittoria per 1-0 contro il Genoa, la Roma è già al lavoro in vista della prossima stagione. Daniele De Rossi, in attesa dell'ufficialità dell'arrivo del nuovo ds Florent Ghisolfi, ha già messo nel mirino alcuni profili e il primo rinforzo potrebbe essere Nahitan Nandez: il centrocampista uruguaiano lascerà il Cagliari in estate e sembra destinato a sbarcare nella Capitale a parametro zero. La conferma è arrivata dal suo agente, Pablo Bentancur, in esclusiva a LAROMA24.IT: "Accordo con la Roma? Sì. Il giocatore firmerà un triennale".

Per quanto riguarda il calcio giocato, i giallorossi torneranno ad allenarsi domani mattina per iniziare la preparazione in vista dell'ultima partita di campionato contro l'Empoli: sicuramente assenti Romelu Lukaku e Leandro Paredes per squalifica (una giornata al belga, due all'argentino).

