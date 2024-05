Giudice Sportivo: due giornate di squalifica per Paredes

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni dopo l'ultimo turno di Serie A, che ha visto la Roma impegnata in casa contro il Genoa. Per il club giallorosso multa di 2.000 euro per il lancio dei fumogeni sul terreno di gioco da parte dei propri tifosi. Previste, inoltre, due giornate di squalifica per Leandro Paredes e una per Romelu Lukaku. Restano in diffida Mancini, Azmoun e Huijsen. In casa Empoli, invece, tre turni di squalifica per Alberto Grassi, che salterà dunque la sfida contro i giallorossi.

(legaseriea.it)

