La sfida contro l'Empoli al Castellani chiuderà il campionato della Roma, già sicura del sesto posto. Come reso noto dal club toscano sul proprio sito ufficiale, il settore ospiti di Curva Sud è in vendita a 25 euro. La vendita dei tagliandi scatterà alle ore 16 di oggi: per l'occasione la Curva Nord e la Maratona saranno disponibili al prezzo simbolico di 2 euro vista l'importante posta in palio per la squadra di Nicola.

(empolifc.com)

