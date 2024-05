Florent Ghisolfi, il nuovo ds della Roma, si deve ancora insediare ma il calciomercato non dorme mai e il club giallorosso ha già raggiunto il primo accordo per la stagione 2024-25. Il nome è quello di Nahitan Nandez, in scadenza di contratto con il Cagliari il prossimo 30 giugno. A confermare l'operazione a LAROMA24.IT è lo stesso entourage del giocatore: l'ex Boca (giocava proprio con DDR ai tempi degli Xeneizes), firmerà un contratto triennale con la Roma.

