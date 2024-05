SABATINI: "Che bisogno c'è di prendere uno come Ghisolfi?" - BALZANI: "De Rossi ha smascherato le mancanze della Roma più di Mourinho"

In attesa dell'ultima uscita contro l'Empoli, nell'etere romano si parla del futuro dei giallorossi: "La Roma che prende Ghisolfi fa un passo avanti rispetto a Tiago Pinto che è stato un'enorme delusione, ma c'è bisogno di prendere lui? Sogliano non va bene?", il pensiero di Sandro Sabatini sul futuro ds. Così, invece, Francesco Balzani: "De Rossi ha smascherato le mancanze della Roma più di Mourinho. Il suo gioco è più qualitativo, le carenze sono esplose. "

La Roma che prende Ghisolfi fa un passo avanti rispetto a Tiago Pinto che è stato un'enorme delusione, ma c'è bisogno di prendere lui? Sogliano non va bene? (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Il futuro della Roma? L'importante è che i ruoli siano definiti e ci siano le possibilità di fare le cose. È il momento decisivo per fare le basi (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Sembra già che la Roma non possa comprare un giocatore e Ghisolfi non capisce niente, dobbiamo aspettare. Dalle parole di De Rossi ci sarà un mix tra giovani ed esperti (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Vedendo come è orientato De Rossi credo che lui preferisca un attaccante alla Zirkzee, in grado di far giocare bene i compagni (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

De Rossi ha smascherato le mancanze della Roma più di Mourinho. Il suo gioco è più qualitativo, le carenze sono esplose. La Roma ha perso tre volte Frattesi, ma vi sembra normale? (FRANCESCO BALZANI, Te la do io Tokyo, Tele Radio Stereo 92.7)