L'uomo della rifondazione è Ghisolfi: il cacciatore di talenti low cost

La ricostruzione è dunque affidata a Florent Ghisolfi. Anche gli ultimi dubbi sono stati spazzati via dall'annuncio domenica sera del presidente del Nizza: "Lo abbiamo liberato, andrà alla Roma". [...] Rispetto al recente passato a Trigoria vien considerato, almeno sulla carta, un upgrade: si è passati da un gestore di risorse umane come Pinto [...] a un dirigente che di professione fa il direttore sportivo. [...] Quello che lo attende è un compito non facile: ricostruire. Con una linea già tracciata da De Rossi: "Non si potrà fare una squadra di soli 18enni, ma servono giocatori che possano essere un valore per la società". [...]

Per intenderci ulteriormente: non si può passare da Lukaku a Omorodion, 9 gol in 34 partite con l'Alaves. [...] È questo il senso del discorso di Daniele l'altra sera. E Ghisolfi dovrà essere bravo ad assecondarlo. Perché qualche spiffero dalla Francia che racconta di un dirigente che vuole imporre i calciatori al tecnico di turno è già arrivato. E invece la Roma, in una fase molto delicata - che andrà spiegata alla piazza, non solo dall'allenatore - ha bisogno di viaggiare unita, senza protagonismi. [...] La volontà di Daniele è abbandonare la linea dell'usato sicuro e rischiare di più pagando maggiormente i cartellini: "Non serve spendere tanto ma farlo bene". [...]

(Il Messaggero)