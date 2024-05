Svilar diventa una priorità del ds Ghisolfi

Il paradiso all'improvviso. Quello che ha trovato Mile Svilar alla Roma dall'arrivo di De Rossi sulla panchina giallorossa. [...] Con Mourinho, infatti, il classe 1999 non giocava praticamente mai, visto che lo Special One gli preferiva Rui Patricio. [...] Lo sbarco di DDR a Trigoria ha cambiato la storia dell'ex Benfica. Prestazioni di alto livello sommate da parate da urlo che hanno reso Svilar un pilastro romanista. [...]

Tanto che ora la Roma è pronta a blindarlo col prolungamento del contratto fino al 2029 con relativo aumento dell'ingaggio. Una mossa volta anche ad allontanare le sirene di mercato provenienti dalla Premier League nei confronti della saracinesca serba. Sarà questa una delle prime questioni da risolvere per il nuovo ds Florent Ghisolfi, in arrivo dal Nizza. Per il dirigente francese contratto fino al 2027.

(Tuttosport)