Ndicka verso il ritorno in campo, ok la visita d'idoneità. Mercato: De Rossi chiama Chiesa

All'indomani della sconfitta casalinga contro il Bologna, la Roma è tornata subito ad allenarsi al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per iniziare la preparazione in vista del recupero della sfida contro l'Udinese, in programma giovedì alle ore 20. La partita fu sospesa al 71'30'' in seguito al malore accusato da Evan Ndicka e proprio nella giornata odierna sono arrivate ulteriori buone notizie riguardanti le condizioni del centrale ivoriano: il calciatore ha infatti passato la visita d'idoneità, motivo per cui potrà tornare ad allenarsi.

Per quanto riguarda il mercato, sembra scaldarsi la pista Federico Chiesa: mister Daniele De Rossi avrebbe infatti contattato telefonicamente l'esterno della Juventus.

Intanto il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi per Napoli-Roma (domenica 28 aprile alle ore 18) a tutti i residenti nella regione Lazio.

