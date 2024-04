I VOTI DEGLI ALTRI - Dybala 'intermittente', Pellegrini 'tra i più stanchi, Karsdorp 'non crea pericoli'

La Roma di De Rossi (5.45) inciampa in casa contro il Bologna subendo una sconfitta per 3-1, che potrebbe complicare le sorti per la corsa al posto in Champions League. Nota positiva della partita l'ingresso di Sardar Azmoun (6.54), che segna la rete del 2-1 e dà l'impressione di poter riprendere in mano la partita. Frenata in fretta l'euforia dei romanisti per mano di Saelemakers, autore del gol del 3-1. Occasioni sprecate per Paredes (6) ed El Shaarawy (6.62). Rimandato Angeliño (4.83)

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Tempo, Corriere della Sera, La Repubblica, Il Romanista)

Svilar 5.62,

Celik 5,

Llorente 5.33,

Mancini 5.25,

Angelino 4.83,

Paredes 6,

Cristante 5.58,

Pellegrini 5.25,

Dybala 5.70,

Abraham 5.04,

El Shaarawy 5.62,

Karsdorp 5.04,

Spinazzola 5.5,

Azmoun 6.54,

Baldanzi 5.54.

De Rossi 5.45

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 5.5,

Celik 4.5,

Llorente 5.5,

Mancini 5,

Angelino 4,

Paredes 6.5,

Cristante 6,

Pellegrini 5,

Dybala 6,

Abraham 5.5,

El Shaarawy 5,

Karsdorp 5,

Spinazzola 6,

Azmoun 6.5,

Baldanzi 6.

De Rossi 6.

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 5.5,

Celik 5,

Llorente 5.5,

Mancini 5,

Angelino 5,5,

Paredes 6,

Cristante 5,5,

Pellegrini 5,

Dybala 5,5,

Abraham 5.5,

El Shaarawy 5,

Karsdorp 5.5,

Spinazzola 5.5,

Azmoun 6.5,

Baldanzi 5.5.

De Rossi 5.

IL MESSAGGERO

Svilar 5.5,

Celik 5,

Llorente 4.5,

Mancini 5,

Angelino 5,

Paredes 6,

Cristante 5,

Pellegrini 5.5,

Dybala 5.5,

Abraham 4.5,

El Shaarawy 5.5,

Karsdorp 5,

Spinazzola 5.5,

Azmoun 6.5,

Baldanzi 5.

De Rossi 5.5.

IL TEMPO

Svilar 6,

Celik 5,

Llorente 5,

Mancini 5,

Angelino 5,

Paredes 6,

Cristante 5,

Pellegrini 5.5,

Dybala 5.5,

Abraham 5,

El Shaarawy 5.5,

Karsdorp 4.5,

Spinazzola 5.5,

Azmoun 6.5,

Baldanzi 5.

De Rossi 5.5.

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 5.5,

Celik 4.5,

Llorente 5,

Mancini 5,

Angelino 4.5,

Paredes 6,

Cristante 5.5,

Pellegrini 5,

Dybala 5.5,

Abraham 5,

El Shaarawy 5,

Karsdorp 4.5,

Spinazzola 5,

Azmoun 7,

Baldanzi 5.5.

De Rossi 5.

LA REPUBBLICA

Svilar 6,

Celik 5,

Llorente 5.5,

Mancini 5.5,

Angelino 5,

Paredes 5,

Cristante 5,

Pellegrini 5,

Dybala 5.5,

Abraham 5,

El Shaarawy 5.5,

Karsdorp 5.5,

Spinazzola 5.5,

Azmoun 6.5,

Baldanzi 6.

De Rossi 5.

IL ROMANISTA

Svilar 5.5,

Celik 5.5,

Llorente 5,

Mancini 5.5,

Angelino 5,

Paredes 6,

Cristante 5.5,

Pellegrini 5,

Dybala 6,

Abraham 4.5,

El Shaarawy 6,

Karsdorp 5,

Spinazzola 5,

Azmoun 6.5,

Baldanzi 5.

De Rossi 5.5.