Calciomercato Roma: contatto telefonico Chiesa-De Rossi. Il tecnico vuole rilanciare l'esterno

Daniele De Rossi si sarebbe mosso in prima persona per arrivare a Federico Chiesa. Secondo quanto riferito durante la trasmissione della tv online, il tecnico giallorosso avrebbe contattato l'esterno della Juventus dicendogli di essere l'uomo giusto per rilanciarne la carriera e gli avrebbe chiesto uno sforzo economico. Allo stesso tempo, però, Chiesa piacerebbe anche a Thiago Motta, possibile erede di Max Allegri.

(Calciomercato.it)