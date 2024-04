NAPOLI-ROMA: info biglietti. Vietata la vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Lazio

Dopo il recupero dei minuti finali della sfida contro l'Udinese, la Roma sarà attesa allo Stadio Diego Armando Maradona per affrontare il Napoli nel match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A e in programma domenica 28 aprile alle ore 18. Gli uomini di Daniele De Rossi però non potranno contare sul sostegno dei propri tifosi: il prefetto della città di Napoli, Michele Di Bari, ha vietato la vendita dei tagliandi ai residenti nella regione Lazio "in considerazione delle valutazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive che, con determina del scorso 11 aprile, ha evidenziato il pericolo di gravi turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica".