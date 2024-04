SABATINI: "A Udine porterei meno giocatori possibili" - BOCCARDELLI: "La rosa si è confermata corta come caratteristiche"

Si parla della sconfitta contro il Bologna nell'etere romano, un ko meritato secondo Francesco Balzani: "Il Bologna ha giocato meglio della Roma, quella di ieri è una sconfitta che ci sta. La Roma ieri non ha perso per Maresca però ti ha complicato i piani per Napoli". Sandro Sabatini si proietta invece sul recupero di Udine: "Fare il turn over non vuol dire sacrificare una competizione. A Udine porterei meno giocatori possibili"

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La Roma ieri aveva cominciato anche bene la partita, poi ha fallito due occasioni e quando il Bologna è stato bravo a prendere in mano la gara non ce l'ha fatta più. La squadra di Motta gioca bene ed è stata anche un po' fortunata (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma ieri ha perso non perché era stanca ma perché il Bologna gioca meglio. Una squadra alla quale in pochi credevano, mentre ieri ha suggellato un campionato favoloso. Nervosismo? Ma non scherziamo, non puoi farti innervosirti da Calafiori o Lucumi (NANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

La Roma non deve privilegiare una competizione rispetto all'altra ora. Sono importante entrambe le partite con Napoli e Leverkusen. Fare il turn over non vuol dire sacrificare una competizione. A Udine porterei meno giocatori possibili (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News

La rosa si è confermata corta come caratteristiche perché ogni volta che si è cambiato un po' non è andata bene. Purtroppo è capitato il Bologna nel momento peggiore, non c'è la controprova ma forse col 4-4-2 visto contro il Milan poteva andare meglio anche in occasione del cross di Calafiori dello 0-2 (RINALDO BOCCARDELLI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Il Bologna ha giocato meglio della Roma, quella di ieri è una sconfitta che ci sta. La Roma ieri non ha perso per Maresca però ti ha complicato i piani per Napoli. Qualcosa sul direttore sportivo si sta muovendo, mentre il mercato ad oggi è bloccato (FRANCESCO BALZANI, Teleradiostereo 92,7, Te la do io Tokyo)