Corsa a 2 per il ds: Burdisso saluta la Fiorentina e sfida Modesto

Nicolas Burdisso sfida Francois Modesto per il ruolo di ds. A Firenze sono convinti che l'argentino sia ormai ai saluti e tornerà, seppur in un'altra veste, a Trigoria, dopo esserci stato da giocatore. Una decisione che spetterà alla proprietà Usa e alla Ceo Souloukou anche se De Rossi, quando sarà ufficializzato il rinnovo inevitabilmente potrebbe suggerire il nome dell'argentino, uno degli artefici del suo passaggio al Boca Juniors. E magari sarà lui a decidere il futuro di Sardar Azmoun, che per la Roma è l'attaccante di scorta. In gol pure ieri, anche se inutile. [...]

(Il Messaggero)