Giovedì a Udine: 18' e ritorno tutto in giornata

È stata una partita sofferta, è diventata una partita polemica. Ma ormai non c'è più molto tempo per protestare: tra due giorni, già dopodomani, la Roma deve volare in Friuli per completare la partita contro l'Udinese, fresca di cambio di allenatore. Ecco, la sfida tra i campioni del mondo Cannavaro e De Rossi sarà uno dei tanti temi di un 25 aprile molto difficile da preparare. [...] Dal punto di vista logistico, la squadra partirà direttamente in mattinata con un volo charter. Una volta a Ronchi dei Legionari, come sempre, si sposterà a Udine in pullman. Il rientro è fissato in serata, quando questa tormentata prosecuzione sarà finalmente andata in archivio. Per la successiva trasferta di Napoli - domenica alle 18 - torna invece il programma tradizionale: partenza in treno alla vigilla, dopo l'allenamento.

(Corsport)