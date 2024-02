Lunedì il Cagliari, primo allenamento per Baldanzi. Pinto saluta la Roma, oggi l'ultimo giorno da gm. Altro 'no' del club alla Superlega

La Roma continua a lavorare in vista della sfida contro il Cagliari, valida per la ventitreesima giornata di Serie A e in programma lunedì alle ore 20:45. I giallorossi si sono allenati al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' e si è trattata della prima seduta del neo acquisto Tommaso Baldanzi da calciatore giallorosso. Anche Renato Sanches ha svolto tutto l'allenamento con il resto del gruppo, mentre Chris Smalling solo parzialmente.

Inoltre oggi è l'ultimo giorno di Tiago Pinto da general manager della Roma: le parti, come comunicato da tempo in una nota ufficiale, hanno infatti deciso di terminare consensualmente il proprio rapporto a partire dal 3 febbraio. All'esterno del centro sportivo il dirigente portoghese è stato accolto da alcuni tifosi, i quali lo hanno ringraziato per il lavoro svolto in questi anni.

Sempre nella giornata odierna la Roma ha smentito le parole del presidente del Barcellona, Joan Laporta, in merito ad un coinvolgimento della Roma nella Superlega: "Il club non appoggia il progetto e non ha rivisto la propria posizione in merito", il comunicato della società.

