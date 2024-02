Smalling punta la sfida con l'Inter

Non è oro solo ciò che luccica. E la giornata di ieri potrebbe esserne la prova. Se gran parte dell'attenzione della galassia romanista è stata calamitata dal primo giorno in giallorosso di Baldanzi, un'altra notizia che potrebbe rivelarsi chiave per la stagione della Roma targata Daniele De Rossi è trapelata dai video social e - soprattutto - dagli spifferi provenienti da Trigoria. Chris Smalling e Renato Sanches infatti sono scesi in campo con il resto del gruppo: entrambi hanno svolto soltanto parte del lavoro con i compagni di squadra. (...) Se non dovessero esserci ricadute, il ritorno tra i convocati del centrale potrebbe avvenire in occasione di Roma-Inter del 10 febbraio. (...)

