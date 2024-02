Trigoria: primo allenamento per Baldanzi. Renato Sanches in gruppo. Smalling parzialmente con la squadra (FOTO)

La Roma si prepara al "Fulvio Bernardini" di Trigoria, in vista della gara casalinga di lunedì contro il Cagliari, sotto lo sguardo vigile di mister De Rossi. Primo allenamento con la squadra per il neo acquisto Baldanzi. Presente in campo anche Sanches tornato ad allenarsi col pallone, mentre è ancora parzialmente in gruppo Smalling. Si è svolta poi una partitella 11 contro 11 che ha visto trionfare la squadra anche composta da Renato Sanches, Baldanzi e Lukaku.