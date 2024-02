LEGGERI: "Roma migliorata dopo il mercato di gennaio" - VOCALELLI: "Baldanzi ponte per il futuro, ora si pensa a programmare e costruire"

La Roma è stata la protagonista delle ultime ore della sessione invernale di calciomercato e all'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio dell'operato di Tiago Pinto: "La squadra è migliorata, sono arrivati calciatori funzionali alla scacchiere tattico di De Rossi", il pensiero di Max Leggeri. Alessandro Vocalelli si sofferma sul cambio di strategia: "Baldanzi un ponte per il futuro, adesso si pensa a programmare e a cercare di costruire". "Se dovessi fare un investimento su un Under 21, andrei su Prati", l'idea di Giampiero Maini.

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Il mercato di gennaio ha migliorato la Roma con calciatori funzionali alla scacchiere tattico di De Rossi (MAX LEGGERI, Retesport, 104.2)

Scelta giusta cedere Belotti: la Roma dovrà rilanciare Abraham (CLAUDIO CAPUANO, Retesport, 104.2)

Il mercato di gennaio consentirà a De Rossi di giocare con la difesa 4 (NICK TERRIACA, Retesport, 104.2)

Meret a 0 lo prenderei, meglio secondo me di Di Gregorio e di Falcone, ha esperienza di un certo livello anche internazionale, in più ha l’età perfetta (MARCO JURIC, Retesport, 104.2)

Baldanzi può dare il segno che si guarda al futuro. Dopo anni in cui si è pensato di fare l’instant team, e alcune operazioni sono state straordinarie, adesso si pensa probabilmente a programmare e a cercare di costruire. È un ponte per il futuro (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Lo Sport)

Angelino e Baldanzi non credo che giocheranno titolari da subito, però rappresentano una svolta. Sei passato dall’usato sicuro, che poi non era sicuro, a giocatori futuribili. Sembra quasi che abbiano aspettato di mandare via Mourinho per cambiare rotta sul mercato (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Baldanzi mi piace. È un giocatore giovane di prospettiva, un ragazzo di vent’anni che ha grande margini di crescita. Il suo ruolo è il trequartista, che sta un po’ scomparendo nel calcio di oggi. Però se trova un allenatore che crede in lui può fare grandi cose (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Se dovessi fare un investimento su un Under 21, andrei su Prati che è un classe 2003 (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)