Tiago Pinto, addio da top manager: la Roma è più forte

In molti scherzando ma non troppo, hanno definito il mercato che si è chiuso ieri sera “il migliore fatto da Tiago Pinto“. Il g.m., che nelle prossime ore saluterà definitivamente la Roma, si è congedato mettendo a disposizione di De Rossi tre calciatori utili alla causa Champions. Con Angeliño, Huijsen e Baldanzi, infatti, il numero di giocatori arruolabili è cresciuto. Forse per la prima volta negli ultimi anni, i desideri tattici dell’allenatore sono stati soddisfatti. Servivano un terzino sinistro, un centrale e un vice Dybala e sono arrivati. Allo stesso tempo sono partiti un difensore al rientro da un grave infortunio, Kumbulla e un centravanti come Belotti che non trovava spazio.(...) Ieri Baldanzi ha superato le visite mediche e nel pomeriggio è stato ufficializzato il suo passaggio in giallorosso: sarà a disposizione per la gara con il Cagliari. (...) La mancata cessione di Celik apre una possibilità per un suo inserimento nella lista Uefa, a scapito di Kristensen. (...)

(corsera)