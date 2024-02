AS Roma, la nota dopo le parole di Laporta: "Il club non appoggia la Superlega e non ha rivisto la propria posizione in merito" (COMUNICATO)

Dopo le parole del presidente del Barcellona, Laporta, in merito ad un coinvolgimento della Roma nella Superlega, arriva la nota della società giallorossa che sottolinea di non aver mai rivisto la propria posizione sulla questione. Di seguito il comunicato del club:

"Come ribadito pubblicamente poche ore dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso della Superlega, l’AS Roma conferma di non appoggiare in nessun modo alcun tipo di progetto riconducibile alla cosiddetta Superlega.