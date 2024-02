Trigoria, Pinto saluta la Roma: l'ultimo giorno al "Fulvio Bernardini". I tifosi: "Grazie direttore" (FOTO e VIDEO)

Dopo tre anni Tiago Pinto saluta la Roma. Conclusa l'ultima sessione di calciomercato da General Manager del club giallorosso, durante la quale ha portato nella Capitale Huijsen, Angeliño e Baldanzi, Tiago Pinto dice addio alla società, come già annunciato nelle scorse settimane. Oggi, come testimoniato dal video, il portoghese ha lasciato il "Fulvio Bernardini" di Trigoria, salutando tra l'altro i dipendenti lì presenti e i tifosi all'esterno del centro sportivo che lo hanno ringraziato ("Grazie per il lavoro Tiago").