Riflessioni su Mourinho, Dybala si allena a Trigoria. Offerta del Flamengo per Vina, Cherubini resta a Roma

Il ko di ieri col Milan in campionato apre, secondo le indiscrezioni, riflessioni delle proprietà sul futuro a breve termine di José Mourinho, in scadenza di contratto al termine della stagione. Domani la squadra tornerà ad allenarsi a Trigoria in vista della sfida col Verona, ma Paulo Dybala - assente a San Siro - lavora per recuperare: oggi l'argentino si è allenato da solo al "Fulvio Bernardini".

Sul fronte mercato il giovane Cherubini resta alla Roma, dopo le recenti voci che lo volevano diretto alla Juventus, rinnoverà il contratto e dovrà operarsi al ginocchio, poi in estate si discuterà del suo futuro. Il Flamengo, invece, insiste per Vina ed ha offerto 10 milioni complessivi per assicurarsi il terzino, ora in prestito al Sassuolo.

