DAMASCELLI: "Roma squadra malinconica" - CASANO: "Sembra svuotata" - ORSI: "C'è poca organizzazione"

All'indomani della sconfita contro il Milan, nell'etere romano si analizza il difficile momento dei giallorossi."Ho visto una squadra malinconica, senza giustificazioni. Oltre ad avere un gioco fatto di episodi, la Roma senza Dybala vale una situazione di classifica ancora peggiore", il pensiero di Tony Damascelli. Così invece Checco Oddo Casano: "La Roma trasmette in questo momento storico un senso di vuoto, una tristezza incredibili. E' una squadra svuotata di tutto, ma la mia più grande preoccupazione è più rivolta al futuro a medio lungo termine."

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

La partita di ieri? La differenza tra le due squadre si è vista, la Roma nel momento in cu i si è trovata fuori dalla partita ha provato con orgoglio a reagire salvo poi subire una rete di buonissimo livello. Nel momento in cui la squadra prova a giocare un calcio migliore non ha la difesa che gli può consentire un gioco più offensivo (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino Sport e News)

La sconfitta di ieri? Lukaku è troppo solo, la Roma è poco organizzata. In difesa sembra che i giallorossi si sfaldino. Dovrebbe migliorare certe situazioni lì davanti, cercando di non far sfiancare gli attaccanti, se il centrocampo è troppo lento devi fare qualcosa (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino Sport e News)

Ho visto una squadra malinconica, senza giustificazioni. Oltre ad avere un gioco fatto di episodi, la Roma senza Dybala vale una situazione di classifica ancora peggiore. Gli assenti ce l'hanno tutti, ieri giocavano Mancini e Llorente ma il Milan aveva Gabbia, Kjaer e Calabria. C'è sempre una giustificazione, inutile rinviare la decisione sull'allenatore (TONY DAMASCELLI, Radio Radio 104.5, Mattino Sport e News)

Il momento della Roma? Mourinho non ha avuto la capacità di organizzare un gioco positivo e sufficiente, Lukaku che sta a fare lì? Chi dirige questa squadra in campo? Il portoghese sta mandando la palla ai Friedkin per farli parlare (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino Sport e News)

La Roma nelle prossime tre partite non ha più margine d'errore, guai a sbagliare una delle sfide con Verona e Salernitana, altrimenti il campionato diventerà un pianto totale (ALESSIO NARDO, Tele Radio Stereo 92.7)

Se si manda via Mourinho è perchè si pensa che la squadra può migliorare, quindi non accetto critiche sul valore dei calciatori. Ma chi sceglierebbe oggi il nuovo allenatore? (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo 92.7)

Ora il gioco non conta niente, la Roma deve portare a casa punti (ANDREA CORALLO, Tele Radio Stereo 92.7)

La Roma trasmette in questo momento storico un senso di vuoto, una tristezza incredibili. E' una squadra svuotata di tutto, ma la mia più grande preoccupazione è più rivolta al futuro a medio lungo termine. Imbarazzante parli Belotti dopo un'altra prova di questo genere, imbarazzante la totale sparizione societaria, che un ex direttore sportivo parli da opinionista prima delle partite della Roma. Mourinho è in confusione (CHECCO ODDO CASANO, Rete Sport 104.2)

Se oggi un extraterrestre sbarcasse sulla terra e vedesse la Roma, non sapendo che in panchina c'è un tecnico come Mourinho, esclamerebbe 'è il caos totale. Mourinho? E' normale che nel calcio, con una squadra del livello della Roma nona in classifica, fuori dalla Coppa Italia per mano della Lazio, la posizione dell'allenatore sia in discussione. E' sempre accaduto e sempre succederà a tutte le latitudini (FABIO PETRUCCI, Rete Sport 104.2)

La Roma è in evidente difficoltà, vedo grande confusione in campo ma anche fuori, se va a parlare Belotti in questo momento è il sintomo di scarsa armonia interna. In campo i giocatori discutono tra di loro, le squalifiche di Mourinho. E' una situazione delicata, che nasce da errori commessi a partire dalla scorsa estate. Modulo? Non cambierà neanche col Verona (VINCENT CANDELA, Rete Sport 104.2)