Primavera, BOLOGNA-ROMA 0-0: segui in tempo reale. Al via il match (VIDEO)

Dopo il ritorno al successo contro il Lecce, torna in campo la Roma Primavera. I ragazzi di mister Guidi, attualmente al terzo posto in classifica, sono attesi dalla trasferta contro il Bologna (in diretta alle 13 su Sportitalia), che al contrario cerca punti salvezza. Assente Cherubini per infortunio, parte dalla panchina invece il nuovo acquisto Zefi.

IL TABELLINO

BOLOGNA: Pessina; Carretti, De Luca, Svoboda, Baroncioni; Byar, Hodzic, Rosetti; Ravaglioli, Cesari; Ebone.

A disp.: Gasperini, Menegazzo, Idaro, Mercier, Mukelenge, Lai, Beruschi, Tonin, Brighi, Mangiameli.

All. Vigiani.

ROMA: : Marin; D’Alessio, Keramitsis, Plaia, Oliveras; Graziani, Vetkal, Bah; Mannini, Mlakar, Marazzotti

A disp.: Razumejevs, Kehayov, Ienco, Golic, Chesti, Misitano, Zefi, Nardozi, Ivkovic, Levak.

All. Guidi.

Arbitro: Manedo Mazzoni. Assistenti: Voytyuk - Singh.

LA CRONACA DEL MATCH

Primo tempo

3' - Cross pericoloso di Oliveras, non ci arriva Bah.

1' - Inizia la partita.

PREPARTITA

12:43 - Ecco la formazione ufficiale della Roma. I giallorossi sono in campo per il riscaldamento.