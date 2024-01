Calciomercato Roma, niente Juventus per Cherubini: rinnovo e intervento chirurgico al ginocchio. A giugno si valuterà il futuro

È destinato a restare a Roma, almeno per il momento, Luigi Cherubini, che sembrava diretto alla Juventus. La stella della Primavera, ora, è in procinto di rinnovare con i giallorossi. Il giocatore, nelle prossime settimane, dovrà inoltre sottoporsi ad un intervento chirugico per rimuovere una cisti al ginocchio, proprio per questo motivo, insieme alla società, ha deciso di restare alla Roma. A giugno, poi, si deciderà il suo futuro e insieme al club valuterà le varie offerte sul tavolo, con l'obiettivo di giocare con continuità.

(Gianluca Di Marzio)