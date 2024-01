I VOTI DEGLI ALTRI - Spinazzola "Mai un cross giusto", Pellegrini "Entra bene, con tanta voglia di fare". Lukaku "Non s'intende coi compagni"

Serata da dimenticare per la Roma che esce con un netto 3-1 dalla sfida di San Siro contro il Milan e si allontana ulteriormente dalla zona Champions League. Negativa la prestazione di Spinazzola, come scrive Il Corriere della Sera: "Mai un cross giusto, pronto per l'Arabia Saudita". Pellegrini uno dei pochi a farsi notare: "Entra bene, con tanta voglia di fare, a volte anche di strafare", scrive Il Corriere dello Sport. Male invece Lukaku: "Non s'intende coi compagni, mai in partita", si legge su La Repubblica.

LA MEDIA VOTO DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere dello Sport, Il Tempo, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Romanista)

Svilar 5,57

Kristensen 4,57

Mancini 5,71

Llorente 5,14

Celik 5,85

Cristante 5,35

Paredes 5,71

Bove 5,50

Spinazzola 5,14

Lukaku 5,28

El Shaarawy 4,85

Pellegrini 6,28

Belotti 5,71

Huijsen 5,66

Zalewski 5,40

Mourinho 4,92





LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 5,5

Kristensen 4,5

Mancini 5

Llorente 5

Celik 6

Cristante 5,5

Paredes 6

Bove 5,5

Spinazzola 5,5

Lukaku 5

El Shaarawy 4,5

Pellegrini 7

Belotti 6,5

Huijsen ng

Zalewski 5,5

Mourinho 5





IL MESSAGGERO

Svilar 5,5

Kristensen 4

Mancini 6

Llorente 5

Celik 6

Cristante 5

Paredes 5,5

Bove 5,5

Spinazzola 5,5

Lukaku 5

El Shaarawy 5

Pellegrini 6

Belotti 5,5

Huijsen 5,5

Zalewski 5,5

Mourinho 5





IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 5,5

Kristensen 5

Mancini 6

Llorente 5

Celik 6

Cristante 5,5

Paredes 6

Bove 5,5

Spinazzola 6

Lukaku 5

El Shaarawy 5

Pellegrini 6

Belotti 5,5

Huijsen ng

Zalewski 5,5

Mourinho 5,5





IL TEMPO

Svilar 5,5

Kristensen 5

Mancini 6

Llorente 5

Celik 6

Cristante 5

Paredes 5,5

Bove 5,5

Spinazzola 4,5

Lukaku 5,5

El Shaarawy 5

Pellegrini 6

Belotti 5,5

Huijsen ng

Zalewski ng

Mourinho 5





LA REPUBBLICA

Svilar 6

Kristensen 4,5

Mancini 5

Llorente 6

Celik 6

Cristante 5

Paredes 6

Bove 5,5

Spinazzola 5

Lukaku 5

El Shaarawy 5

Pellegrini 6,5

Belotti 6

Huijsen 5,5

Zalewski 5,5

Mourinho 5





IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 5,5

Kristensen 4

Mancini 6

Llorente 4,5

Celik 6

Cristante 6

Paredes 6

Bove 5,5

Spinazzola 4,5

Lukaku 6

El Shaarawy 5

Pellegrini 6,5

Belotti 6

Huijsen ng

Zalewski ng

Mourinho 4





IL ROMANISTA

Svilar 5,5

Kristensen 5

Mancini 6

Llorente 5,5

Celik 5

Cristante 5,5

Paredes 5

Bove 5,5

Spinazzola 5

Lukaku 5,5

El Shaarawy 4,5

Pellegrini 6

Belotti 5

Huijsen 6

Zalewski 5

Mourinho 5