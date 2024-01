Calciomercato Roma: offerta del Flamengo da 8/8.5 milioni tra parte fissa e bonus per Vina, giallorossi orientati ad accettare

Il Flamengo fa sul serio per Matias Vina. Secondo quanto riportato dal sito dell'esperto di calciomercato, la società brasiliana ha offerto 8/8.5 milioni di euro (circa 7 di parte fissa e il resto in bonus) per il terzino uruguaiano attualmente in prestito al Sassuolo. Il club giallorosso sembra orientato ad accettare la proposta. L'agente del calciatore è in Italia e ieri si trovava in un hotel a Milano, dove le parti si sono incontrate. Restano da discutere ancora alcuni punti prima dell'eventuale chiusura, ma l'offerta è sul tavolo. Ovviamente in caso di cessione si interromperebbe il prestito al Sassuolo.

(gianlucadimarzio.com)

