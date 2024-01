Calciomercato Roma, Mourinho in bilico: nel pomeriggio call tra i Friedkin e Souloukou per decidere il futuro del tecnico

Dopo la pesante sconfitta della Roma con il Milan, oggi a Trigoria è il giorno dei confronti. Tra i due lati dell’Oceano. A Roma con Ryan Friedkin e Lina Souloukou e negli Stati Uniti con il presidente Dan Friedkin. Per decidere il futuro sulla panchina della Roma di José Mourinho. Milano ha sancito la fine dell’indennità del portoghese e da oggi l’esonero diventa una possibilità concreta. [...]

Dopo un mese di ultimatum, iniziati a dicembre dopo la sconfitta di Bologna, la misura sembra colma. La proprietà pretende il quarto posto e “risultati in linea con gli ingenti investimenti fatti in estate”. [...]

Tiago Pinto sarà fuori dalla call prevista nel primo pomeriggio per decidere cosa fare. [...] Per questo non è da escludere anche la soluzione traghettatore. Con la suggestione De Rossi che inizia a fare capolino dalle parti di Trigoria.

(larepubblica.it)

