Domani il derby: escluse lesioni per Llorente, Kumbulla tra i convocati. Una giornata per Mou, salta il Milan

Tempo di derby: domani, alle 18.00, la Roma sfiderà la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia. Buone notizie per José Mourinho: il portoghese ritrova Marash Kumbulla tra i convocati per la prima volta dopo l'infortunio dello scorso aprile. Llorente, costretto a lasciare il campo contro l'Atalanta per un fastidio all'adduttore, non ha riportato lesioni ma sarà valutato giorno per giorno. Anche capitan Lorenzo Pellegrini verrà sottoposto ad alcuni controlli alla schiena dopo il colpo subito da Scalvini. È pronto, invece, Rasmus Kristensen che ha parlato alla vigilia della stracittadina: "La Coppa Italia è un torneo che vogliamo onorare e, inoltre ,la finale si giocherà all'Olimpico, è uno dei nostri obiettivi. Non vedo l'ora di giocare questa partita, l'ultimo è stato intenso ma l'ho vissuto dalla panchina. Questo è un grande match, è molto importante vincerlo".

Dopo il derby di coppa, la Roma sarà di scena a San Siro domenica sera contro il Milan: in panchina, però, non ci sarà Mourinho che dovrà scontare una giornata di squalifica.

