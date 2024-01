Calciomercato Roma, dalla Francia: piace Alexsandro del Lille. Possibile prestito con obbligo di riscatto

Dopo l'arrivo dell'olandese Dean Huijsen continua la ricerca della Roma di un nuovo giocatore per il reparto difensivo, viste anche le difficoltà fisiche dei vari Mancini, Smalling e Llorente. Secondo il quotidiano francese ai giallorossi piace Alexsandro del Lille, difensore brasiliano di 24 anni. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2026 e la Roma potrebbe avanzare un'offerta per il prestito con riscatto obbligatorio, date le restrizioni del fair play finanziario che impediscono ai giallorossi l'acquisto a titolo definitivo.

(lequipe.fr)

