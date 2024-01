AGRESTI: "Il derby influirà anche sulla possibile conferma di Mou" - BALZANI: "Meglio il quarto posto rispetto alla Coppa Italia"

L'attesa sta per finire: domani alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Olimpico il Derby della Capitale, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si parla proprio della super sfida: "Influirà anche sulla possibile conferma di Mourinho", il commento di Stefano Agresti. Francesco Balzani dice la sua sugli obiettivi stagionali: "Preferirei di gran lunga il 4° posto rispetto alla Coppa Italia". Filippo Biafora, invece, si sofferma sulla scelta del nuovo ds: "Credo arriverà un profilo simile a quello di Tiago Pinto".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Questo derby è drammatico sia per la Roma che per la Lazio. Ci sarà un'atmosfera elettrica e le prospettive sono straordinarie, poi il fatto che sia importante non deve precludere il fatto che possa essere anche bello (SANDRO SABATINI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Il derby è una partita difficile e complicata, mai come in questo momento era una partita di cui su poteva fare a meno (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Sarri ha ragione: è un derby importante da vincere per la gente, ma è un quarto di finale che in futuro non si ricorderà nessuno (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Credo che ai Friedkin non interessa nulla del derby o della Coppa Italia. A loro importa di andare in Champions, che sia per il 4° posto o con l’Europa League (FURIO FOCOLARI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Il derby porterà molti problemi a chi lo perde perché nel computo finale della stagione si dirà che c’è stata l’eliminazione nel derby. Conterà molto anche nel futuro degli allenatori, per me influirà anche sulla possibile conferma di Mourinho (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport & News)

Pedro è un giocatore della Lazio che non vorrei avere in campo (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Oggi ho un'altra idea rispetto al passato e preferirei di gran lunga il 4° posto rispetto alla Coppa Italia, perché la Champions League mi assicurerebbe un futuro. Se voglio avere ancora Dybala, Lukaku e Mourinho alla Roma serve arrivare tra le prime 4 (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

La Roma ha molto da perdere in questo derby, ma se lo vince va avanti ed è una possibilità in più di arrivare in finale di Coppa Italia. Uno ci deve credere perché altrimenti i titoli non li vinci mai. Se uno si appiattisce sul ragionamento che la partita di campionato è sempre più importante quando vince la Coppa Italia? Mai… (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Mi aspetto una scelta diversa rispetto a Massara o Sartori per il futuro direttore sportivo, che so che non sono stati neanche contattati per un colloquio. Credo arriverà un profilo simile a quello di Tiago Pinto, che possa proseguire quel tipo di lavoro. Ho percepito nei Friedkin la voglia di avere giocatori a Roma che possano aumentare il loro valore (FILIPPO BIAFORA, Manà Manà Sport, 90.9)