Giudice sportivo: una giornata a Mourinho. Anche Kristensen tra i diffidati

Un turno di squalifica per José Mourinho. Questa la decisione del Giudice Sportivo dopo il 'rosso' rimediato dall'allenatore della Roma nel finale della sfida contro l'Atalanta. Mourinho dunque non siederà in panchina nella trasferta contro il Milan nel prossimo weekend. Entra in diffida anche Kristensen per la quarta ammonizione ricevuta.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

DOS SANTOS MOURINHO José (Roma): ammonizione (Terza sanzione); per avere, al 49° del secondo tempo, contestato con platealità l'operato arbitrale.

Diffidati per quarta sanzione:

KRISTENSEN Rasmus Nissen (Roma)

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 17° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

I diffidati della Roma: Cristante, Kristensen, Mancini, Paredes.

(legaseriea.it)

