KRISTENSEN: "Non vedo l'ora di giocare il derby, la finale di Coppa Italia all'Olimpico è un obiettivo. Le assenze? Dobbiamo compattarci ancora di più" (VIDEO)

SPORT MEDIASET - Rasmus Kristensen, esterno destro della Roma, ha rilasciato un'intervista all'emittente televisiva alla vigilia del derby, in programma domani alle ore 18 e valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Ecco le sue parole: "Siamo ottavi ma la classifica è corta e con qualche vittoria possiamo risalire verso la quarta posizione, tutto è ancora aperto. La Coppa Italia è un torneo che vogliamo onorare e inoltre la finale si giocherà all'Olimpico, è uno dei nostri obiettivi. Non vedo l'ora di giocare questa partita, l'ultimo è stato intenso ma l'ho vissuto dalla panchina. Questo è un grande match, è molto importante vincerlo".

L'avversario?

"Non ho paura di nessuno, ma rispetto la qualità della Lazio. Se temessi qualcuno non potrei giocare. In generale dobbiamo mettere in mostra la nostra qualità per vincere la partita".

Roma-Atalanta?

"Contro l'Atalanta abbiamo avuto la possibilità di vincere, ma è stata una questione di dettagli. Ci sentiamo frustrati, ma ora si parla di un'altra competizione e siamo concentrati sulla Coppa Italia".

Il tuo minutaggio?

"Fa parte del gioco, ci vuole tempo per l'ambientamento in contesto diverso. Ora sento di aver compreso sempre di più la Serie A e quello che chiede il mister. Faccio del mio meglio ogni giorno per velocizzare l'adattamento e quello che conta è dare il massimo in qualsiasi ruolo scelga Mourinho".

Huijsen?

"Sono rimasto impressionato, è entrato bene in campo e ha fatto una buona partita. Se hai la qualità giusta l'età non conta, mi piace e sono felice sia qui con noi".

Le assenze?

"Siamo in pochi, dobbiamo compattarci ancora di più come gruppo e combattere gli uni per gli altri, contro l'Atalanta lo abbiamo dimostrato. Il gruppo è l'unica soluzione. Giocare al meglio e crescere insieme, alla fine credo che andrà bene. Ovviamente c'è qualche defezione, ma alla fine conta lottare per i compagni".

