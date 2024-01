Trigoria, rifinitura pre derby: Llorente in gruppo. Presente anche Kumbulla (FOTO e VIDEO)

Domani alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Olimpico il Derby della Capitale, valido per i quarti di finale di Coppa Italia. La Roma ha svolto l'allenamento di rifinitura in mattinata e José Mourinho può sorridere: Diego Llorente infatti si è allenato con il resto del gruppo e sembra aver recuperato dal problema all'adduttore destro rimediato contro l'Atalanta (escluse lesioni dopo gli esami strumentali). Presente anche Marash Kumbulla, il quale ha lavorato con i compagni.

L'allenamento alla vigilia del derby di Coppa Italia ?? Daje Roma!#ASRoma pic.twitter.com/3qzAlmGqt5 — AS Roma (@OfficialASRoma) January 9, 2024