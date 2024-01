Lazio-Roma, Kumbulla pronto al rientro: torna tra i convocati dopo l'infortunio

Una buona notizia per José Mourinho e per Marash Kumbulla: il difensore albanese torna tra i convocati per il derby di Coppa Italia in programma domani alle 18.00 allo Stadio Olimpico. Kumbulla, che ha superato anche il leggero problema all'adduttore accusato di recente, tornerà in panchina per la prima volta dopo l'infortunio al crociato dello scorso aprile. Lo fa sapere il giornalista de "Il Tempo" Filippo Biafora.





Ci siamo per il rientro in campo di Marash #Kumbulla: superato il leggero problemino all'adduttore il difensore centrale giallorosso è convocato e domani sarà in panchina per la prima volta dopo l'infortunio al crociato#ASRoma #LazioRoma — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) January 9, 2024