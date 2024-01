Chiuso il dibattito pubblico per il nuovo stadio, domenica alle 10 conferenza stampa di De Rossi. Si avvicina Angeliño, prestito con diritto di riscatto a 5 milioni

Giornata ricca di novità in casa Roma, sia per quel che riguarda il campo che non. In tal senso si è chiusa la fase di dibattito pubblico per il nuovo stadio, ora si attende il progetto definitivo. Nel frattempo in casa giallorossa si continua a preparare la delicata trasferta di lunedì contro la Salernitana (domenica alle 10 conferenza stampa di Daniele De Rossi): primo allenamento in gruppo per Houssem Aouar, dopo l'eliminazione dalla Coppa d'Africa della sua Algeria. In chiave calciomercato si avvicina il terzino Angeliño dal Lipsia: prestito con diritto di riscatto a 5 milioni, acquisto definitivo in caso di qualificazione Champions. Prima però le cessioni.

I LINK ALLE NOTIZIE PIÙ IMPORTANTI DELLA GIORNATA

ASSEMBLEA SERIE A: PRESENTE LA SOULOUKOU PER LA ROMA

ROMA FEMMINILE: UFFICIALE L'ACQUISTO DI PILGRIM, CONTRATTO FINO AL 2027 (COMUNICATO, FOTO e VIDEO)

DE LAURENTIIS: "MOURINHO GRANDISSIMO ALLENATORE, MA IL SUO FUTURO NON SARA' CERTAMENTE AL NAPOLI" (VIDEO)

TRIGORIA, ALLENAMENTO A 3 GIORNI DA SALERNITANA-ROMA: DYBALA E MANCINI ANCORA IN GRUPPO. PRIMA SEDUTA PER AOUAR DOPO LA COPPA D'AFRICA (FOTO e VIDEO)

STADIO ROMA, CHIUSA LA FASE DI DIBATTITO PUBBLICO: SI ATTENDE IL PROGETTO DEFINITIVO. VELOCCIA (ASS. URBANISTICA): "SIAMO NEI TEMPI PER FARLO NEL 2027"

CALCIOMERCATO ROMA, LA SMORFIA DI PINTO ALLA DOMANDA DEI TIFOSI SU BALDANZI. E SU ANGELINO NON SI SBILANCIA: "VEDIAMO" (VIDEO)

TRIGORIA: DOMENICA ALLE 10 LA CONFERENZA STAMPA DI DE ROSSI ALLA VIGILIA DI SALERNITANA-ROMA

CALCIOMERCATO ROMA: PRESTITO CON DIRITTO A 5 MILIONI PER ANGELINO, ACQUISTO DEFINITIVO IN CASO DI QUALIFICAZIONE CHAMPIONS. MA PRIMA SERVE UNA CESSIONE

LR24 - CASTING DS: MITCHELL VERSO LO UNITED, IL BAYERN TENTA VIVELL. IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

MASSIMO ASCOLTO: VOCI E UMORI DALL'ETERE ROMANO

LR24