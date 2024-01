Trigoria, allenamento a 3 giorni da Salernitana-Roma: Dybala e Mancini ancora in gruppo. Prima seduta per Aouar dopo la Coppa d'Africa (FOTO e VIDEO)

La Roma continua a lavorare in vista della delicata trasferta di Salerno, in programma lunedì alle ore 20:45. I giallorossi si sono allenati anche questa mattina al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e continuano ad arrivare buone notizie per mister Daniele De Rossi: Paulo Dybala e Gianluca Mancini hanno lavorato nuovamente con il resto del gruppo e le possibilità di vederli in campo contro la Salernitana aumentano sempre di più. Inoltre è tornato ad allenarsi con i compagni anche Houssem Aouar, rientrato ieri nella Capitale dopo l'eliminazione dalla Coppa d'Africa.