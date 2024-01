Sono ore calde in casa Roma per quanto rigaurda il mercato. Angeliño e Baldanzi sono infatti gli obiettivi più caldi. Sono proprio questi i nomi fatti a Tiago Pinto, intercettato da alcuni tifosi. Il dirigente portoghese non ha risposto sul talento dell'Empoli limitandosi ad una smorfia. Sul letarale del Galatasary, invece, non si sbilancia: "Vediamo"

Benvenuto a Roma Tommaso pic.twitter.com/y9DHdXQhdC — romanistafracico ? (@acetrainer00) January 26, 2024