È in programma questa mattina a Milano l'assemblea della Lega di Serie A, con diversi temi all'ordine del giorno, considerando anche la presenza di Gabriele Gravina, presidente della FIGC per discutere, inoltre, del vincolo sportivo. Tutti club di Serie A sono presenti, fatta eccezione per la Fiorentina, con Lina Souloukou in rappresentanza della Roma.