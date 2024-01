Dopo l'amichevole vinta in casa dell'Al-Shabab, la nuova Roma di Daniele De Rossi è tornata a lavorare a Trigoria in vista della delicata trasferta di lunedì sera contro la Salernitana. Per l'occasione il tecnico giallorosso parlerà in conferenza stampa domenica mattina alle 10:00, nella sala stampa del centro sportivo 'Fulvio Bernardini'.