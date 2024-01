Calciomercato Roma: prestito con diritto a 5 milioni per Angeliño, acquisto definitivo in caso di qualificazione Champions. Ma prima serve una cessione

Arrivano ulteriori novità per quanto riguarda il possibile arrivo di Angeliño nella nuova Roma di Daniele De Rossi. Secondo il giornalista Roberto Maida del Corriere dello Sport infatti sarebbe già pronta la formula con il Lipsia: prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni con acquisto definitivo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Per chiudere l'affare però la Roma dovrebbe prima fare una cessione, per liberare spazio in lista per il terzino spagnolo.

Angelino alla Roma, ecco le cifre e la formula: prestito con diritto di riscatto a 5 milioni. Gentlemen’s agreement (non obbligo) con Lipsia: in caso di qualificazione alla Champions l’acquisto diventa definitivo. Ovviamente i Friedkin aspettano una cessione prima di chiudere. — Roberto Maida (@RobMaida) January 26, 2024