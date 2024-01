BALZANI: "Con Angelino e Baldanzi la squadra migliorerebbe" - MAINI: "Perché la Roma non fa la squadra B?"

All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si continua a parlare del mercato della Roma: "Con Angelino e Baldanzi la squadra migliorerebbe", il pensiero di Francesco Balzani. Roberto Pruzzo si sofferma sul trequartista dell'Empoli: "Cambiare adesso per lui non ha senso, forse meglio impostare l’operazione per l’estate". Giampiero Maini, invece, si domanda: "Perché la Roma non fa la squadra B?".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Non penso che il presidente dell’Empoli abbia voglia di prestarlo. Cambiare adesso per lui non ha senso, forse meglio impostare l’operazione per l’estate (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Baldanzi è un bel giocatore. Ovviamente il salto da Empoli a Roma è alto però avere lui e Dybala sulla trequarti non sarebbe male. Come qualità il calciatore c’è, deve stare meglio dal punto di vista fisico. Angelino mi sembra un giocatore che gira molto e fa bene da alcune parti e male da altre (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino Sport&News)

Perché la Roma non fa la squadra B? Per me sarebbe una cosa giusta, permetterebbe ai giovani di crescere in modo più rapido. È chiaro che ci sarebbero dei costi ma sarebbe un buon viatico per la crescita dei ragazzi (GIAMPIERO MAINI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

L'anno scorso la Roma è stata indebolita a gennaio, se arrivassero Angelino e Baldanzi almeno sarebbe un passo avanti, sarebbe migliorata la squadra (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

Se la Roma prende Klopp significa che il progetto ambizioso va avanti (ANTONIO FELICI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)