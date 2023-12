Verso Juve-Roma con Dybala, ok anche Mancini e Sanches. Salta l'ipotesi Bonucci, Mourinho: "Non bisogna fare cose che non piacciono ai tifosi". Allegri: "Giallorossi scorbutici"

Vigilia di Juventus-Roma con le parole dei due tecnici. Allegri: "Mourinho uno dei migliori e la Roma è una squadra scorbutica". Risponde l'allenatore giallorosso: "C'è gente oggi che quando si parla di risultatisti pensa sia un qualcosa di negativo, per me è una connotazione positiva. La Juve è risultatista, difende tanto e bene, sulle palle inattive hanno fatto molti punti". Ci sarà Dybala, come Mancini, convocato anche Renato Sanches.

Chi non ci sarà domani e neanche in futuro è Leonardo Bonucci, col "no" spinto dalla piazza e oggi sottolineato in uno striscione eloquente in zona Eur. "Quando fai una cosa che non piace ai tifosi, secondo me non si deve fare" ha detto Mourinho in conferenza stampa.

