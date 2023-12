Roma, striscione dei tifosi contro Bonucci: "Sciacquaci le p***e" (FOTO)

L'apertura della sessione invernale di calciomercato si avvicina e la Roma è al lavoro per regalare a José Mourinho un nuovo difensore centrale. Dopo essere stato ad un passo dai giallorossi, la trattativa con Leonardo Bonucci si è arenata e tra i motivi ci sarebbe anche il malumore della piazza. I romanisti infatti non apprezzavano il calciatore soprattutto per il suo passato alla Juventus e nella giornata odierna è stato esposto uno striscione in zona Tor di Valle proprio contro Bonucci: "Sciacquaci le p***e", il messaggio dei tifosi.