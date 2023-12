Secondo le informazioni del sito del quotidiano sportivo, è saltato il trasferimento di Leonardo Bonucci alla Roma. I Friedkin, infatti, hanno deciso di non formalizzare l'accordo raggiunto da Tiago Pinto con Alessandro Lucci, procuratore del difensore. La scelta non sarebbe legata a fattori ambientali, quanto all'investimento economico: la proprietà non vuole spendere circa 2 milioni di euro lordi per un calciatore che compirà 37 anni nel 2024.

(corrieredellosport.it)

