Calciomercato Roma: Galatasaray interessato a Spinazzola. Due richieste anche dall'Arabia Saudita

Col contratto in scadenza a fine stagione, su Leonardo Spinazzola iniziano nuovamente a circolare voci di mercato. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il Galatasaray si muove per assicurarsi a gennaio l'esterno sinistro classe 1993. Non solo il club turco, per il giallorosso sono arrivate anche due richieste dall'Arabia Saudita.

#Calciomercato, il #Galatasaray si muove per #Spinazzola. Il terzino della @OfficialASRoma ha anche due richieste dall'Arabia Saudita — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) December 29, 2023

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE