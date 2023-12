ORSI: "Juve-Roma? Non mi meraviglierei di vedere una sfida con molte provocazioni" - BALZANI: "Non avere già pronto il nuovo difensore è sinonimo di una gravissima mancanza di programmazione"

Manca solamente un giorno a Juventus-Roma, big match valido per la diciottesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 20:45. All'interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale si continua a parlare proprio della super sfida di campionato: "Non mi meraviglierei di vedere una partita con molte provocazioni", il commento di Fernando Orsi. Francesco Balzani, invece, si sofferma sulla ricerca di un nuovo difensore: "Non averlo già pronto è sinonimo di una gravissima mancanza di programmazione".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

Con Dybala sarà un altro tipo di partita contro la Juventus, anche se la Roma sembra che abbia sempre bisogno dei 60mila. Difesa? Non si può pensare di andare avanti così (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Tenendo conto delle condizioni fisiche di Dybala non credo che giocherà dall'inizio. In trasferta il rendimento della squadra è nettamente inferiore (MARIO MATTIOLI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Non mi meraviglierei di vedere una partita con molte provocazioni come Roma-Napoli. Allegri e Mourinho fanno risultati con il loro modo di giocare (FERNANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

La Roma avrebbe dovuto avere sottomano già da settembre un nuovo difensore centrale, non averlo oggi è sinonimo di una gravissima mancanza di programmazione. Pinto ormai sta ai titoli di coda, è stato delegittimato da tutti, società Mourinho e giocatori (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Da agosto la Roma avrebbe dovuto lavorare per avere una soluzione pronta al primo gennaio. Pinto non è l’unico responsabile perché l’altra fetta di responsabilità appartiene alla società (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)