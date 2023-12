No a Bonucci, frenata della Roma: decisiva la rivolta mediatica dei tifosi

Alla fine hanno vinto i tifosi. O, almeno, per ora sembra davvero così, a meno di clamorosi colpi di scena dei prossimi giorni. Sta di fatto che il matrimonio che sembrava già bello e fatto tra la Roma e Leonardo Bonucci molto probabilmente non andrà più in scena. [...] Ieri, insomma, si è verificata una brusca frenata nell’operazione che stava per portare il difensore centrale dell’Union Berlino alla corte di José Mourinho. Il silenzio giallorosso degli ultimi due giorni è emblematico, in tal senso. Insomma, a Trigoria si sono resi conto che l’operazione sarebbe stata davvero troppo rischiosa. Non solo per l’eventuale affidabilità del giocatore, su cui qualcuno nutro dei dubbi per quanto riguarda la tenuta fisico-atletica, ma soprattutto per come sarebbe stato accolto dalla piazza giallorossa, lui che per anni è stato uno dei simboli della Juventus e che spesso è stato identificato come «antiromanista» per comportamenti e dichiarazioni. Il g.m. giallorosso Tiago Pinto era oramai pronto a chiudere l’operazione, sperando anche nella «copertura» di Mourinho per evitare tensioni più o meno latenti. Che erano state anche messe in preventivo, ma probabilmente senza capire davvero fino a dove potessero arrivare. [...] Ed allora a Trigoria sono tornati a pensare a soprattutto Thilo Kehrer, il centrale tedesco del West Ham che quest’anno sta trovando pochissimo spazio (anche ieri sera era in panchina, dall’inizio dell’anno appena 4 presenze per lui) e che potrebbe arrivare in prestito. Esattamente come Trevoh Chalobah del Chelsea, considerando anche gli ottimi rapporti che esistono tra le proprietà americane dei due club.

(Gasport)